لبنان | “ستاندرد آند بورز” تُخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية

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خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف 3 بنوك لبنانية وهي بنك عوده وبلوم بنك وبنك ميد إلى درجة CCC من -B.
وبحسب ستاندرد آند بورز، البنوك تعاني من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد اغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة.
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وتضيف الوكالة: “نفهم أنّ تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تكثف أخيرًا، وذلك بسبب التطورات السياسية الأخيرة والانتفاضة والاقفال المستمر للمصارف والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية”.
وأوضحت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.