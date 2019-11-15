لبنان | من هي الاسماء التي اقترحها الحريري لتشكيل الحكومة؟

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كشفت مصادر بيت الوسط ل أنّ “تسمية الوزير الاسبق محمد الصفدي هي خطوة لتأكيد ضرورة الإسراع في الاستشارات النيابيّة”، موضحة أنّ “رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وضع مجموعة أسماء لاختيار أحدها لتشكيل الحكومة، منها نواف سلام، وسمير حمود، ووليد علم الدين، وعصام بكداشي، بالإضافة الى تمام سلام، ومحمد الصفدي الذي وقع الاختيار عليه من قبل الأحزاب الأخرى”.
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وأكدت مصادر بيت الوسط أنّ “تيّار المستقبل لن يُمثّل في الحكومة بشكل مباشر، ولكنّ الحريري لن يتهرّب من مسؤوليّاته وسيمنح الحكومة الثقة”، مشددة على أنّ “الحريري يريد الانتقال الى حكومة تعمل من أجل البلد، وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال سريعاً”.
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