لبنان | احوال الطرق المقطوعه اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 نوفمبر 2019 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات المقطوعة من البقاع باتجاه بيروت هي: قب الياس – جديتا – المرج – تعلبايا – سعدنايل – زحلة (الأتوتستراد والمستديرة) – كسارة – جب جنين – غزة – حوش الحريمة – مفرق المصنع – ضهر البيدر – مفرق العبادية – صوفر – عاليه – مفرق شويت أما الطرقات المقطوعة ضمن بيروت هي: نهر الكلب و جل الديب والشفرولية و تقاطع المدينة الرياضية ‎#كرمال_علاء المزيد من الأخبار Advertisements وعن حال الطرقات من الجنوب باتجاه بيروت، أفادت غرفة التحكم المروري أيضاً ان الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت هي: صيدا (دوار ايليا) – برجا – الجية – الدامور – الناعمة – خلدة – الشويفات مفرق دير قوبل ولا تزال الطرقات المقطوعة من الشمال باتجاه بيروت هي: ساحة النور والعبدة والمحمرة وببنين والبداوي وحلبا والبحصاص والمنية ومرياطة وضهر العين وجسر البالما شكا والبترون وجبيل وغزير

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