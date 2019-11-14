لبنان | بالصورة: “الطابور الخامس” في جل الديب عونيون

ووقعت جراء إشكال جل الديب إصابات عدة نُقلت جميعها إلى المستشفيات. وعلى الأثر أدان النائب في التيار الوطني الحر ابراهيم كنعان إطلاق النار داعياً القوى الأمنية إلى فتح الطرق.

وأفادت معلومات خاصة بـ”المدن” أن التحضيرات لإفتعال المشكل مع المتظاهرين بدأت منذ الصباح. كما شاهد المتظاهرون سيارة المدعو و.ن وهو أحد مرافقي النائب نقولا، وكان يوزع السلاح على بعض مناصري التيار، وأن ثمّة محاولات لخلق “طابور خامس” في جل الديب من قبل التيار الوطني الحر و”الزعيترية” (آل زعيتر وهم من الموالين للتيار الوطني الحر) لإرهاب المتظاهرين وقمعهم. وأضافت المصادر أن البعض ربما يحضّر لنصب كمين للإيقاع بالقوات اللبنانية وجرهم إلى صدام في الشارع.