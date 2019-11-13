لبنان | بالفيديو : الثوار يحتضنون نعش أبو فخر في رياض الصلح

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وصل نعش شهيد الثورة علاء أبو فخر، الملفوف بالعلم اللبناني، إلى ساحة رياض الصلح، مساء اليوم الأربعاء، واستقبل الثوار الجثمان تحت هتافات “الشهيد حبيب الله، كرمالك مكملين يا علاء، يا علاء ويا عطّار إنتو قدوة للثوار”.

وتلا الثوار النشيد الوطني اللبناني، ونادوا بالحرية والسيادة والإستقلال، وأضاءوا الشموع على روح أبو فخر الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء في خلدة أمام أعين زوجته وابنه.

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كما واستقبل النعش وسط الأغاني الثورية والأعلم اللبنانية والصلوات، واعتبر الثوار أن علاء هو فخر الثورة.