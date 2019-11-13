لبنان | مسيرة من دير قوبل انضمت الى المحتجين في مثلث خلدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن مثلث خلدة حيث قتل علاء أبو فخر، يشهد احتشاداً للمحتجين بعدما انضمت اليهم مسيرة أتت من دير قوبل في الشويفات، رافعين الاعلام اللبنانية، داعين الى الاقتصاص من الجاني.

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