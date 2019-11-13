احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أكدت مصادر بيت الوسط لـ”مستقبل ويب” أن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معروف وجرى ابلاغه لكافة الشركاء وهو يقضي بتشكيل حكومة اختصاصيين تتصدى لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي وفقاً لاجندة زمنية لا تتجاوز الستة اشهر . لكن هذا الاقتراح اصطدم بمعارضة جهات سياسية اخرى بينها قصر بعبدا والتيار الوطني الحرّ.
المزيد من الأخبار
وأضافت المصادر، “أما بالنسبة لترويج فكرة الاعتذار يرتبط بالتكليف ولم يتم تكليف الحريري حتى يعتذر، انما هو يرفض ان يكون على رأس حكومة تستنسخ الحكومة المستقيلة مع بعض التجميل”.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحريري لم يُكلّف ليعتذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.