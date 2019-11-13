لبنان | “بيّ الكل” يستفز الكل.. والثوار يردون بقطع الطرقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الأربعاء، والذي اعتبره الثوار مخيباً للآمال، انطلقوا لإقفال الطرقات في كل لبنان.

وبحسب غرفة التحكم المروري، الطرقات المقفلة هي: أوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونية طريق المدينة الرياضية بيروت أوتوستراد الجية مفرق برجا طريقا بر الياس – المرج والمصنع في زحلة مفرق قب الياس ـ شتورا جسر جل الديب بالاتجاهين المزيد من الأخبار Advertisements طريق فردان – بيروت جسر الرينغ طريق محلة مفرق قب الياس طريق ضهر البيدر محلة جديتا العالي تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين تقاطع ايليا في صيدا

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