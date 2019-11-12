لبنان | برّي “قدمت لبن العصفور للحريري”.. والأخير “البلد بدها ريجيم”

شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على انه يصر على بقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على رأس الحكومة، ونقل صحيفة “النهار” عنه ما مفاده أنه “قدّم لبن العصفور الى الرئيس الحريري ولكن إذا بقي سعد على موقفه ورفض تسلم الحكومة، فسأكون على عداء معه الى الأبد. لان المصلحة تقتضي تعاوننا جميعنا للخروج من هذه الأزمة”

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نقل أحد زوار بيت الوسط عن الرئيس سعد الحريري تعليقاً على الكلام المنسوب للرئيس نبيه ‏بري في جريدة “النهار” قوله “الرئيس بري أخ كبير، وقلبو الكبير ما بيتحمل يكون على عداء ‏معي الى الأبد . وأنا بشكرو فعلاً على لبن العصفور مع العلم انني متوقف عن تناول الالبان ‏والاجبان، وحالة البلد بدها ريجيم سياسي. صداقة الرئيس بري ومحبتو واحترامو بتتقدم عندي ‏على أي اعتبارات وما في شي بالدني بيحطنا بخانة العداوة “.‏