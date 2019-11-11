لبنان | الثوار لن يفكوا اعتصامهم من أمام كهرباء لبنان في الجميزة

يواصل الثوار اعتصامهم الذي بدأ أمس الأحد، امام مبنى شركة كهرباء لبنان، حيث بات البعض منهم ليلته في الخيم التي نصبوها في الشارع من طريق المرفأ الى شارع الجميزة – مار مخايل، وهم لا يزالون يفترشون الارض، واكدوا ان “اعتصامهم سيكون لفترة 24 ساعة تيمنا ب 24 على 24 ساعة، لاسيما وان قطاع الكهرباء في لبنان هو القطاع الاكثر هدرا في موازنة الدولة منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم”.

وأكد المحتجون تمديد اعتصامهم في هذا المكان، رافعين اللافتات المنددة “بالفساد المستشري في قطاعات الدولة وخاصة قطاعي النفط والكهرباء”.

المزيد من الأخبار Advertisements

وتستمر الثورة لليوم السادس والعشرين على التوالي، فيما تواصل السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف وعقد الاجتماعات التي لا تغني ولا تُسمن، في ما يبدو كرهان على تعب الثوار وهبوط عزيمتهم.

ويؤكد الثوار أن رهان السلطة فاشل حتماً، وألا شيء يثنيهم عن استكمال الثورة حتى تحقيق مطالبها كافة ورحيل الطبقة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدءاً من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.