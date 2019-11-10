لبنان | تهافت على شراء المواد الغذائية في البقاع الغربي وراشيا

تشهد قرى البقاع الغربي وراشيا، ازمة محروقات مع رفع عشرات محطات الوقود خراطيمها بعد نفاد كمياتها من مادتي البنزين والمازوت، واصطفت طوابير طويلة من السيارات في باحة بعض المحطات التي شارف مخزونها على الانتهاء، وسط اجواء من القلق عند المواطنين الذين تقاطر قسم منهم لتعبئة الوقود بالغالونات تحسبا للايام المقبلة.

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وشهدت التعاونيات الاستهلاكية ومحلات بيع المواد الغذائية وحركة ناشطة وتهافتا على شراء هذه المواد وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار.​