لبنان | بحر الميناء ينتفض مع ثورة اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ما يزال بحر الميناء يعج بمراكب الصيادين الذين لفتوا الأنظار الى مرفئهم والى مطالبهم والى تحركهم ضمن الثورة التي يشهدها لبنان منذ 17 الشهر الفائت، حيث أصروا على كتابة كلمة ثورة بمراكبهم في عرض البحر، وقد بذلوا جهدا كبيرا لذلك، في حين وجد كثير من المواطنين الفرصة مؤاتية للقيام بنزهات بحرية ورفع الاعلام اللبنانية وإطلاق الهتافات التي تطالب بالحقوق وبوطن معافى يستطيع اللبنانيون العيش فيه بكرامة.

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