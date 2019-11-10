لبنان | على أي سعر أقفل الدولار اليوم الأحد؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة

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وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في البنك المركزي اللبناني، 1 ﺩﻭﻻﺭ أميركي / ليرة لبنانية = 1.512.8593 ليرة لبنانية، وحصلت عملية ارتفاع وانخفاض في أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، جراء الاحتجاجات في لبنان.

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ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء أمس السبت 1 ﺩﻭﻻﺭ أميركي / ليرة لبنانية = 1850 – 1900ليرة لبنانية.