لبنان | أهالي المتن الأعلى ينضمون الى الثورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتصم عدد من أهالي منطقة المتن الأعلى في الخيمة التي نصبت على طريق بلدتي رويسة البلوط والعبادية، رافعين الاعلام اللبنانية على وقع الأناشيد الوطنية.

وأكد المعتصمون ان “لا تراجع حتى تشكيل حكومة وطنية مصغرة من خارج المنظومة الحالية والإقرار بانتخابات مبكرة نسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة وتعديل السياسات الاقتصادية”.

المزيد من الأخبار Advertisements

بعد ذلك توجه الجميع الى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الاعتصام.

وتستمر الثورة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، في “أحد الإصرار”، فيما تواصل السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف وعقد الاجتماعات التي لا تغني ولا تُسمن، في ما يبدو كرهان على تعب الثوار وهبوط عزيمتهم.

ويؤكد الثوار أن رهان السلطة فاشل حتماً، وألا شيء يثنيهم عن استكمال الثورة حتى تحقيق مطالبها كافة ورحيل الطبقة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدءاً من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.