لبنان | أحد الاصرار.. مسيرة للثوار من الصنائع الى ساحة رياض الصلح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:16 مساءً - مشاركة

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انطلقت مسيرة “ثورة امهات لبنان” من امام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع الى ساحة رياض الصلح.

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وتستمر الثورة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، في “أحد الإصرار”، فيما تواصل السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف وعقد الاجتماعات التي لا تغني ولا تُسمن، في ما يبدو كرهان على تعب الثوار وهبوط عزيمتهم.

ويؤكد الثوار أن رهان السلطة فاشل حتماً، وألا شيء يثنيهم عن استكمال الثورة حتى تحقيق مطالبها كافة ورحيل الطبقة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدءاً من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.