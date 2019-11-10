لبنان | بعد اجتماع الحريري مع الخليلين: الأمور على حالها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 نوفمبر 2019 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت معلومات قناة الـ”NBN” انتهاء الإجتماع الذي عقد في بيت الوسط، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ووزير المالية ​علي حسن خليل​ ومعاون أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله ​حسين الخليل​، مشيرة إلى أن الأمور لا تزال على حالها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.