لبنان | نقابة أصحاب محلات الخلوي يهدّدون بالتصعيد

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أعلنت الهيئة التأسسية لنقابة أصحاب محلات الخلوي في لبنان في بيان أنها وبعد تحركها ضد إمتناع الوكلاء لشركتي الفا وتاتش ورفضهم تسليم بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية لاصحاب المحلات بالرغم من قرار وزارة الاتصالات التعامل بالليرة اللبنانية، تحذر جميع الوكلاء في لبنان من استمرار هذه التصرفات بحق اصحاب المحلات ورفضهم التسليم بالعملة الوطنية كما طلبت منهم وزارة الاتصلات و”الا أننا سنقوم بخطوات تصعيدية ضد هؤلاء الوكلاء وشركتي الفا وتاتش وستكون خطوات صادمة وجريئة ومفاجئة للجميع من اجل الحصول على جميع الحقوق وعدم المس بلقمة العيش”.
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وأكدت الهيئة “استمرارها بمقاطعة جميع بطاقات التشريج الفا وتاتش حفاظاً منها على حماية المستهلك”
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