لبنان | دولارات “حزب الله”.. شماتة ونكاية في اللبنانيين

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تبجّح مراسل قناة “المنار” حسن حمزة بالدولارات التي حملها بين يديه، وعرضها في صورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع ناشطين للقول انه يسخر من معاناة اللبنانيين مع المصارف خلال الأزمة الاخيرة.
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وكتب حمزة الذي بدا انه يحمل راتبه المقبوض بالدولار، ولا يتجاوز الـ1500 دولار (بحسب الأوراق النقدية بين يديه): “بسم الله، هيدي الصورة، نحن في 8 الشهر والمصارف عم تسكر والدولار مقطوع.. الشتم ممنوع والشد بالدولار كمان”.
ويحاول حمزة تثبيت المقولة التي قالها أمين عام “حزب الله”، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، بأن الحزب لا يعاني أزمة مالية، ولن يعانيها، على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي عمت البلاد.. وبأن أموال الحزب خارج السيستم اللبناني، ولا يزال الحزب يمتلك الدولارات التي يدفعها رواتب للأشخاص الذين يعملون في مؤسساته.
وتعرض حمزة للكثير من الانتقادات، بوصف ما قام به ليس مقبولاً، وأنه شماتة في اللبنانيين الذين يعانون أزمة مالية.
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