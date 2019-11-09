لبنان | ساحة النور- طرابلس على موعد مع “إحتفال مركزيّ” غداً!

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دعت بلدية طرابلس الطرابلسيين واللبنانيين كافة إلى المشاركة في الإحتفال المركزي، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الخامسة عصر يوم غد الأحد في ساحة عبد الحميد كرامي النور في طرابلس، حيث ستنطلق بعض المسيرات الكشفية لعدد من الجمعيات من مقارها في المدينة سالكة بعض الشوارع للوصول إلى الساحة قبل البدء في الإحتفال.
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وسيتخلل برنامج الاحتفال كلمات لبلدية طرابلس، دار الفتوى، مطرانية طرابلس للموارنة، مطرانية الروم الأرثوذكس في طرابلس والكورة وتوابعها، المجلس الإسلامي العلوي، ووصلات انشادية في مدح الرسول لفرقة الشيخ محمد علاوي وفرقة الفتلة المولوية.
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