لبنان | خلال 24 ساعة… الحريري يحسم قراره

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أشارت أوساطٌ مُطّلعةٌ على الملف الحكومي لموقع “ليبانون ديبايت”، الى أنّ الرئيس سعد الحريري سيُبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الأربعِ وعشرين ساعة المقبلة قراره الرسميّ بشأن قبوله تولي رئاسة الحكومة الجديدة أو رفضه إعادة خوض التجربة والإنسحاب من هذه المهمّة نهائيًّا.

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