لبنان | ريفي لباسيل: من أين لك هذا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:51 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد الوزير السابق أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “أقول لباسيل من أين لك هذا ؟ ماله فاسد وملف الكهرباء هو أكبر ملف فساد منذ 10 سنوات وسبق وتقدمتُ للنيابة العامة التمييزية بـ7 ملفات تُدينه وسأعيد نشرها للرأي العام”. المزيد من الأخبار وختم: “نراهن على نجاح الثورة لخلق سلطة سياسية حرة غير خاضعة لحزب الله”.

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