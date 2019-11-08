لبنان | تسجيل منسوب للقاضية غادة عون: “الرئيس عون مركبلن خازوق”

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انتشر تسجيل صوتي منسوب للمدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون (التي فرض النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عقوبات مسلكية بحقها) تقول فيه أنها غير خائفة، وأنها على ثقة بالرئيس ميشال عون وتعرف كيف يعمل وما يستطيع القيام به. وقالت: “لقد ذكر الناس بميليشيات القوات وكيف تعمل والجيل الذي كان لا يعرفهم بات يعرفهم اليوم. وعاد وذكر أهالي الجبل والساحل وكل المناطق أن جنبلاط سكر طرقات وأخذ خوات. عاد وذكر الكل. وذكر بان حزب الله خائف.. والرئيس عون مركبلن خازوق كبير. وخلص فاتوا بالحيط”.
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بعد انتشار التسجيل، نفت المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، نفياً قاطعاً أن تكون هي صاحبة الصوت في التسجيل المسرب على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة انها غير معنية بالتسجيل المركب، لا من بعيد ولا من قريب، واللكنة ليست لكنتها والصوت مركب ولا يمت إلى صوتها بأي شكل.
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