كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 نوفمبر 2019 01:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تقدم المحامي مروان سلام، اليوم الجمعة، بإخبار ضد الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل بجرم اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق. ويأتي هذا الإخبار الذي سجل تحت رقم الأساس 7643/2019 على خلفية مقال نشرته جريدة الديار بتاريخ 24/1/2019 تحت عنوان “فضيحة كبرى في الهبة القطرية”. المزيد من الأخبار Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور: إخبار ضد جبران باسيل بجرم اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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