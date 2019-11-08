لبنان | OTV تتحدى طلاب لبنان ..وإعلاميون يطالبون الجيش بتوضيح

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نشرت قناة “او تي في”، مساء الأربعاء، تغريدتين تتضمنان خبراً منقولاً عن مصدر عسكري لبناني، يزعم بأن رقماً تركياً يشغله اسرائيلي يحادث الطلاب عبر مجموعات “واتسآب” ويحرضهم على التظاهر، وأن أهالي هؤلاء الطلاب وثقوا محادثات مع أبنائهم من هذا الرقم.
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واعتبر تجمع “إعلاميون من أجل الحرية”، في بيان، أن خطورة هذا الخبر كبيرة “لا سيما أنه يوحي بأن الثورة الطلابية مخترقة من الخارج، وتتضاعف خطورته بنَسبه إلى مصدر عسكري”.
وطالب “إعلاميون من أجل الحرية”، قيادة الجيش اللبناني، “بجلاء الحقيقة كاملة، والتحقيق وإحالة الملف الى القضاء لتحديد المسؤوليات، كما نطالبها بموقف واضح في حال كان هذا الخبر كاذباً باعتباره يندرج ضمن اطار التحريض والتخوين”. وأضاف البيان: “إننا اذ ننتظر من المؤسسة العسكرية، الضامنة للاستقرار ولأمن المواطنين وسلامتهم، صدور الموقف التوضيحي، ندعو جميع المتضررين اللجوء الى القضاء إذا تبين أن الخبر مفبرك”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.