لبنان | هدف الثورة يوم الجمعة: هجوم على شركتي “ألفا” و”تاتش”



قوام الحملة هو التالي:

إذا كنت مع الثورة وتريد جعل شركتي ألفا وتاتش ترضخ لمطالب الناس، شاهد الفيديو أعلاه أو اتبع الخطوات التالية:

لحاملي خطوط تاتش المدفوعة سلفاً سجل على هاتفك رقم *200* متبوعاً بـ14 رقماً عشوائيا ثم علامة# واحفظه تحت اسم ثورة. ولحاملي خطوط ألفا المدفوعة سلفاً فسجل على هاتفك رقم *14* متبوعاً بـ14 رقماً عشوائياً وثم علامة # واحفظه باسم ثورة.

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يوم الجمعة 8 تشرين الثاني وفي تمام الساعة السادسة مساء، اتصل بالرقم الذي سجلته تحت اسم ثورة. كرر طلب الرقم لمرات عدة وبشكل متواصل ولمدة خمس دقائق.

لحاملي خطوط ألفا الثابتة أرسلوا رسالة مجانية على الرقم 114، وكرروا ارسال الرسالة لمرات عدة يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة.

لحاملي خطوط تاتش الثابتة ارسلوا رسالة نصية مجانية على الرقم 1180، وكرروا ارسال الرسالة لمرات عدة يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة.