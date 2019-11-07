لبنان | فرنجية: لن نتهاون.. كونوا جاهزين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، انه “مع إدراكنا أن ما يمرّ به وطننا أكثر من صعب ولكن الوضع في قضاء زغرتا لم يعد يحتمل وصحتنا كما بيئتنا بخطر لذا ندعو اهلنا وناسنا للوقوف معنا لاننا اتخذنا القرار بحل الموضوع سريعا. وعلى الدولة ان تقف على الحياد كما هو الحال مع مطالب الناس وحراك الشارع ولن نتهاون”. المزيد من الأخبار واضاف عبر “تويتر”: “كونوا جاهزين ومستعدين في الساعات والأيام المقبلة لحماية صحتكم وأرضكم وبيئتكم وصون كرامتكم”.

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