لبنان | ما وجهة المحتجين غداً.. إليكم الخطوة التالية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق “واتس اب” منشورات تدعو اللبنانيين إلى التجمّع غداً في ساحة الشهداء بوسط بيروت الساعة السابعة صباحاً، تمهيداً للإنطلاق إلى مرفأ بيروت، الذي اعتبروه وفق ما جاء في المنشورات “أكبر معبر غير شرعي في لبنان”

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.