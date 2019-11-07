لبنان | الطلاب في جل الديب: “يا دكتور خليك معنا سكّر صفك وإلحقنا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة

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وصل المحتجون إلى داخل قاعات الجامعة اللبنانية كلية الحقوق في جل الديب، وهتفوا قائلين: “يا دكتور خليك معنا سكّر صفك وإلحقنا”.

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وتستمر التظاهرات في البلاد لليوم 22 على التوالي، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة اختصاصيين حياديين.

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ولجأ الثوار إلى أساليب أخرى غير قطع الطرقات، عبر اقفال المرافق والمؤسسات العامة حيث مكامن الهدر والفساد.