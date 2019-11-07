احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وصل المحتجون إلى داخل قاعات الجامعة اللبنانية كلية الحقوق في جل الديب، وهتفوا قائلين: “يا دكتور خليك معنا سكّر صفك وإلحقنا”.
المزيد من الأخبار
وتستمر التظاهرات في البلاد لليوم 22 على التوالي، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة اختصاصيين حياديين.
ولجأ الثوار إلى أساليب أخرى غير قطع الطرقات، عبر اقفال المرافق والمؤسسات العامة حيث مكامن الهدر والفساد.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الطلاب في جل الديب: “يا دكتور خليك معنا سكّر صفك وإلحقنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.