لبنان | سلامة: الوضع صعب والحل عند السياسيين

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أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القطاع المصرفي في البلاد يقدم خدماته الاعتيادية للزبائن رغم الصعوبات الأمنية وبعض المشاكل اللوجستية الصعبة بسبب الحراك الشعبي، فيما يبقى حل الأزمة بيد السياسيين.
وقال في حديث مع لـ DW عربية إن “وضع لبنان صعب للغاية ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن. واشار المسؤول المالي الرفيع إلى أن الظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب الحراك الشعبي المستمر منذ أسابيع، حيث يتم قطع الطرق أحيانا وتنقطع الاتصالات أحيانا أخرى. ولكن المصارف في مختلف انحاء البلاد تبقى مفتوحة وتقدم خدماتها العادية للزبائن”.
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وتابع: “حيثما تكون الظروف ملائمة تكون فروع المصارف مفتوحة مع ترك الخيار أمام المصارف لتحديد طبيعة علمها وفق الظروف الأمنية في مناطقها”.
وعن أزمة البلاد الاقتصادية قال سلامة أن “حل الأزمة مسؤولية السياسيين والزعامات في البلد”، مشيرا إلى أن الحلول لا تأتي خلال أيام، ولضرورة استعادة الثقة بقدرة البلاد على تجاوز الأزمة عبر تناول واقعي للمشاكل القائمة والسعي لتقديم حلول لها.
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