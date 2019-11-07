لبنان | وهاب: الحريري غير راغب في تشكيل الحكومة, والوضع نحو إنهيار شامل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 نوفمبر 2019 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: لمن ينتظر الحوار بين الرئيس الحريري والكتل النيابية معلوماتي المؤكدة تقول إن الحريري غير راغب في تشكيل الحكومة لعدة أسباب لذا فالإنتظار لا يجدي المطلوب تصور إنقاذي وإلا الوضع نحو إنهيار شامل”

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