لبنان | غداً الجمعة.. يوم تحذيري للمستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 نوفمبر 2019 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان ونقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال أنه “بعد استنفاذ كافة الاتصالات والمراجعات مع المسؤولين وعلى مختلف المستويات من أجل تدارك الوضع الذي يواجهه القطاع الصحي في لبنان جراء عدم تسديد مستحقات الاطباء والمستشفيات، ندعو كافة المستشفيات والاطباء لتنفيذ يوم تحذيري نهار الجمعة في 15/11/2019 بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلي والعلاج الكيميائي، بحيث يصار الى عدم تسجيل عمليات جراحية لهذا اليوم واقفال عيادات الاطباء فيها”.

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