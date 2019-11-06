لبنان | طرابلس بلا صور سياسييها؟

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غصت ساحة النور بالمحتجين مساء اليوم في طرابلس، مرددين هتافات ضد الفساد والفاسدين، ومؤكدين على المضي بالحراك والإحتجاجات على كافة الأراضي اللبنانية وبأشكال مختلفة.
فيما تنوعت الفعاليات المسائية للاعتصام بين لقاءات وحوارات وخطابات سياسية ومطلبية في الخيم المنتشرة على جوانب الساحة.
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وتمحورت الخطابات حول تشكيل الحكومة المصغرة المرتقبة، مؤكدة استقلاليتها ومحذرة من عدم المماطلة والمراوغة.
ودعا المحتجون إلى المشاركة غدا في حملة إزالة صور جميع سياسيي المدينة، فيما طلب النائب فيصل كرامي باستبدال صوره بالعلم اللبناني في مختلف الأماكن التي تتواجد فيها في طرابلس، بدءا من أمام منزله ومن على المؤسسات التابعة له.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.