لبنان | مسيرة جابت شوارع طرابلس تخللها قرع على الطناجر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 11:11 مساءً - شارك محتجون في مسيرة جابت شوارع مدينة طرابلس، كما ومن شرفات المنازل، وصولا إلى ساحة النور تخللها قرعا على الطناجر والأدوات المنزلية وغالونات المياه، وهو اسلوب جديد في التعبير عن الحراك السلمي والثورة على الفساد.
من جهة أخرى، انطلقت مسيرتين مساء اليوم في بلدتي فنيدق ومشمش العكاريتين، قرع فيها المشاركون الطناجر واواني المطبخ تعبيرا عن رفضهم للواقع المعيشي الذي وصل اليه البلد.
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