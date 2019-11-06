لبنان | مسيرة جابت شوارع طرابلس تخللها قرع على الطناجر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 11:11 مساءً - شارك محتجون في مسيرة جابت شوارع ​مدينة طرابلس​، كما ومن شرفات المنازل، وصولا إلى ​ساحة النور تخللها قرعا على الطناجر والأدوات المنزلية وغالونات ​المياه​، وهو اسلوب جديد في التعبير عن الحراك السلمي و​الثورة​ على ​الفساد​.

من جهة أخرى، انطلقت مسيرتين مساء اليوم في بلدتي فنيدق ومشمش العكاريتين، قرع فيها المشاركون الطناجر واواني المطبخ تعبيرا عن رفضهم للواقع المعيشي الذي وصل اليه البلد.