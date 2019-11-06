لبنان | إعلان الاضراب العام في مدارس صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 11:11 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّه تم الاعلان في ساحة ايليا في صيدا باسم مندوبي طلاب المدارس الخاصة والرسمية في المدينة عن الاضراب العام في جميع المدارس الى يوم الأحد للضغط من أجل تأليف حكومة وطنية إنتقالية تلبي مطالب الحراك.

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