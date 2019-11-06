لبنان | “البلمند” تضع الدروس “اونلاين” ليتمكن الطلاب من التظاهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فتحت جامعة البلمند – الكورة ابوابها امام الطلاب بشكل طبيعي، ونظمت حلقات حوار بين الاساتذة والطلاب داخل حرم الجامعة. المزيد من الأخبار واعطى رئيس الجامعة الدكتور الياس الوراق تعليماته بعد اجتماعه مع الطلاب بممارسة حقهم بالحضور والدراسة او التظاهر. وتوجه للأساتذة بوضع الدروس على صفحات الـ”اونلاين” ليتمكن الطلاب من متابعتها، مشدداً على ان “هدفه الاساسي هو سلامة الطلاب والاداريين والاساتذة”.

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