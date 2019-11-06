لبنان | البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وأنّ تحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر. ويجتمع المدير الإقليمي مع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم. ويحث البنك الدولي الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. المزيد من الأخبار Advertisements وفي سياق متصل توقع البنك الدولي ركودا في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل -0.2%. ودعا البنك إلى تشكيل حكومة سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين، مشيرا إلى استعداده للشراكة مع المجتمع الدولي لتقديم كلّ الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة. وكانت وكالة موديز قد خفّضت أمس الثلاثاء تصنيفها للبنان إلى ‭‭Caa2‬‬، بفعل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.

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