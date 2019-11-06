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بعد القرار بفتح الطرقات الذي نفذه الجيش اللبناني، لجأ الثوار إلى خطة (ب) وهي الضغط على مؤسسات الدولة من فرافق حيوية لإقفالها.
وتوجه الثوار منذ السادسة صباح اليوم الاربعاء، إلى مصرف لبنان والنافعة وشركات الكهرباء.واعتصم الثوار في طرابلس أمام مصرف لبنان والمؤسسات الرسمية بهدف إغلاقها والضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم بالتغيير السياسي ومكافحة الفساد، وطالبوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الكشف عن كل ممتلكاته والقاء الحجز الاعتباطي عليه.
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وفي الدكوانة، توجهت مجموعة من الثوار إلى النافعة وأقفلتها.
اما في جونية، اعتصم الثوار امام مبنى أوجيرو، في حين قطعت مجموعة أخرى من الثوار الطريق أمام معمل الجية الحراري مانعين الموظفين من الدخول.
من جهة أخرى شارك عدد من طلاب المدارس في جونية في الوقفة الاحتجاجية أمام مركز أوجيرو.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “ #لبنان_ينتفض”: الثوار يقفلون المرافق العامة من الجنوب إلى الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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