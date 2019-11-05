لبنان | توقيف عدد من طلاب الـ”AUST”!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة

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نشرت مجموعة “طلعت ريحتكم” على صفحتها عبر “فيسبوك” فيديو لإشكال وتدافع وقع بين قوى الأمن و عدد من طلاب الـ aust – الأشرفية على خلفية اعتصامهم أمام مداخل الجامعة.

وعلقت المجموعة على الفيديو بالقول:”السلطة توقف بالقوة عدد من الطلاب المعتصمين أمام مدخل جامعتهم في ال aust أشرفية ووصلتنا معلومات عن توقيفات مماثلة في عدة جامعات”.

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وسألت:”من أعطى الأمر؟ من يستعمل الأجهزة لمواجهة طلاب الجامعات الذين يطالبون بأبسط حقوقهم وببلد يحترمهم؟”.

وشددت على أن “سلطة القمع والنهب ستفعل المستحيل لتقبى في السلطة ولتكمل النهب وتهرب من المحاسبة الشعبية”.

وختمت:”تسقط سلطة القمع والنهب”.