لبنان | عبد المنعم يوسف: دفع فواتير الهاتف بالدولار غيرقانوني

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كشف المدير العام السابق لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف لـ”الجديد” أن “لعلم المواطنين فإن كل خدمات الاتصال في لبنان هي خدمات لا نستوردها من الخارج لندفع بالعملة الصعبة. فالمادة 14 في البند 4 منها تفيد أن أسعار الخدمات والايرادات المُحصَّلة هي ليست بـ الدولار، وكل ما يقال إن فواتير الهاتف الخلوي يجب أن تكون بالدولار غير صحيح”.
وقال: ” فجأة وزير الاتصالات محمد شقير الذي كان يقول ان قرار تسعير بطاقات اعادة تعبئة الخطوط الخلوية بحاجة الى مجلس الوزراء اتخذ قراره امس من دون الرجوع إلى الحكومة”.
وأضاف: “المواد واضحة تماما في العقد أن الدفع يكون بالليرة اللبنانية، والدليل ما قام به وزير الاتصالات بالأمس وهو قرار يتطابق مع قانون العقد وقانوني”.
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