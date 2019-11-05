لبنان | المتظاهرون يشكرون السفارات… على “الفلافل”

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منذ 17 تشرين الأوّل، والتساؤلات تعمّ الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الجهات التي تتولّى تمويل التظاهرات الشعبيّة التي أخذت بالتمدّد في مختلف المناطق اللبنانيّة.

وسرعان ما أصبح هذا الموضوع طرفة على ألسنة الجميع، خصوصاً مع الكلام عن سفارات أجنبيّة تدعم التحرّكات الشعبيّة وتقوم بتمويلها.

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ومع تأمين المتظاهرين الطعام والمنصّات والمكبّرات الصوتيّة والخيَم الكبيرة، لجأوا إلى الأسلوب الساخر للردّ على الاتهامات بتلقّي الأموال من السفارات لتأمين استمراريّة التحرّكات، حيث طلبوا منها مع نهاية الأسبوع “تأمين المشاوي والعرق إيّام الأحد، مش سندويشات”.

وقام أحد منظّمي التحرّكات في غزير بنشر صورة للمتظاهرين وهم يُعدّون الفلافل شاكرين السفارات على تأمين “المأكولات والمشروبات على أنواعها”.