لبنان | الثوار تجمعوا أمام مصارف شارع الحمرا

تجمع عدد من الشبان والشابات امام عدد من المصارف في شارع الحمرا، داعين الى اقفالها ومنعوا المواطنين من الدخول اليها.

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وتستمر التظاهرات لليوم الـ20 على التوالي، ويطالب الثوار بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة اختصاصيين. وتوجه عدد كبير منهم إلى مواقع ومؤسسات الدولة، مطالبين بإقفالها، حتى تأمين حقوقهم.

ودعا بيان للمتظاهرين إلى إضراب عام، اليوم الثلاثاء تزامناً مع “جمعة الضغط”، إذ إن تظاهرات “أحد الوحدة” أظهرت مرة جديدة أن نبض الثورة يشتعل أكثر فأكثر، وأن وحدة اللبنانيين فوق كل اعتبار. وأعيد قطع طرقات رئيسية عدة منذ مساء الأحد، ويحاول الجيش فتحها بين وقت وآخر.