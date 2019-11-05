احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
تجمع عدد من الشبان والشابات امام عدد من المصارف في شارع الحمرا، داعين الى اقفالها ومنعوا المواطنين من الدخول اليها.
المزيد من الأخبار
وتستمر التظاهرات لليوم الـ20 على التوالي، ويطالب الثوار بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة اختصاصيين. وتوجه عدد كبير منهم إلى مواقع ومؤسسات الدولة، مطالبين بإقفالها، حتى تأمين حقوقهم.
ودعا بيان للمتظاهرين إلى إضراب عام، اليوم الثلاثاء تزامناً مع “جمعة الضغط”، إذ إن تظاهرات “أحد الوحدة” أظهرت مرة جديدة أن نبض الثورة يشتعل أكثر فأكثر، وأن وحدة اللبنانيين فوق كل اعتبار. وأعيد قطع طرقات رئيسية عدة منذ مساء الأحد، ويحاول الجيش فتحها بين وقت وآخر.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الثوار تجمعوا أمام مصارف شارع الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.