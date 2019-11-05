لبنان | الإدعاء على فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على الوزير السابق فايز شكر، بجرم الإهمال الوظيفي، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

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