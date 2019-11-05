لبنان | تظاهرة امام مصرف لبنان في النبطية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجموعة من المحتجين تجمعت عند السابعة من صباح اليوم امام مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية للاحتجاج على سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط اجراءات امنية مشددة اتخذتها عناصر من قوى الامن الداخلي امام مدخل الفرع وفي محيطه.

ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية ورددوا الهتافات المطالبة باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاسبته

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