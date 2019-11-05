لبنان | وهاب: السلطة تحاول إنتاج نفسها بتغيير شكلي للوجوه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: “الإستعصاء القائم سببه أن السلطة تحاول إنتاج نفسها بتغيير شكلي للوجوه، والناس أصبحت في مكان آخر لا تصدقها بشيء وتريد تغييراً جذرياً”.

وكشف وهاب ان “الأزمة ستطول حتى تقتنع السلطة باستحالة الإستمرار هكذا أو يقتنع الناس بالكذبة الجديدة للسلطة”، لافتاً الى ان “الأزمة طويلة إستعدوا لها.

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