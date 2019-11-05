لبنان | مسيرة طالبية في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

انطلق طلاب من ساحة إيليا في صيدا، في مسيرة راجلة تجوب شوارع المدينة وسط هتافات مؤيدة للحراك. المزيد من الأخبار وتستمر التظاهرات في البلاد لليوم العشرين على التوالي، وسط شلل شبه تام في الحركة التربوية، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة من الاختصاصيين.

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