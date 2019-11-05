لبنان | اصابات واعتقالات اثر فتح اوتوستراد جل الديب

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أعاد الجيش اللبناني عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، فتح أوتوستراد جل الديب على المسلكين الغربي والشرقي، وأوقف ثلاثة متظاهرين على الاقل.
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وعمد الجيش الى استخدام القوة، في فتح مسكي الأوتوستراد، وسط تعزيزات أمنية كثيفة، كما أزال الخيم والمسرح الذي كان ركبه المحتجون. ووقع أكثر من جريح من المتظاهرين، نقلهم الصليب الأحمر الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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