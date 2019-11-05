لبنان | استراتيجية جديدة للسلطة لقمع المتظاهرين…

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أشارت معلومات لموقع الكتائب الى أن السلطة أخذت قراراً بإرسال عناصر امنية بلباس مدنيّ في سياراتهم في محاولة للضغط على نقاط التجمّع وقطع الطرق، ولاظهار ان المتظاهرين يقطعون الطرقات امام العسكريين.
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والملفت ان اعداد العسكريين الذين وصلوا بسياراتهم المدنية تخطى العشرات، ما يطرح علامات استفهام حول استراتيجية جديدة للسلطة لقمع المتظاهرين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.