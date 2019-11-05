لبنان | استراتيجية جديدة للسلطة لقمع المتظاهرين…

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أشارت معلومات لموقع الكتائب الى أن السلطة أخذت قراراً بإرسال عناصر امنية بلباس مدنيّ في سياراتهم في محاولة للضغط على نقاط التجمّع وقطع الطرق، ولاظهار ان المتظاهرين يقطعون الطرقات امام العسكريين.

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والملفت ان اعداد العسكريين الذين وصلوا بسياراتهم المدنية تخطى العشرات، ما يطرح علامات استفهام حول استراتيجية جديدة للسلطة لقمع المتظاهرين.