لبنان | بالصورة: قطع جسر الرينغ بالاتجاهين

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قطع الثوار، اليوم الإثنين، جسر الرينغ بالاتجاهين.

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وتستمر التظاهرات في البلاد لليوم التاسع عشر على التوالي، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة اختصاصيين.

ودعا بيان للمتظاهرين إلى إضراب عام، اليوم الاثنين، للضغط على السلطة حتى تحقيق المطالب إذ إن تظاهرات “أحد الوحدة” أظهرت مرة جديدة أن نبض الثورة يستعر أكثر فأكثر، وأن وحدة اللبنانيين فوق كل اعتبار. وأعيد قطع العديد من الطرقات الرئيسية منذ مساء الأحد.