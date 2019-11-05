لبنان | صيدا.. تبدع في حراكها الثوري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 01:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ابتكر المحتجون في صيدا اسلوبا جديدا في التعبير عن الحراك فبعد شعار “زمر اذا انت مع الحراك ” وجهت دعوات للقرع على الطناجر من شرفات المنازل تأييدا للحراك ففي عبرا خرج العديد من الاهالي ولا سيما ربات البيوت اللواتي شرعن بالقرع على الطناجر تأييدا للحراك.

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