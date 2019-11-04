لبنان | أهالي برجا يقطعون أوتوستراد الجية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 نوفمبر 2019 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع أهالي برجا أوتوستراد الجية، وكان الثوار وناشطون على منصات التواصل قد دعوا إلى إضراب عام في كل لبنان اليوم الاثنين

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